Ruska teniserka Mira Andrejeva plasirala se u finale Rolan Garosa, pošto je danas u Parizu u polufinalu pobedila Ukrajinku Martu Kostjuk 6:1, 6:3.



Meč je trajao jedan sat i 16 minuta. Andrejeva je osma teniserka sveta, dok se Kostjuk nalazi na 15. mestu WTA liste. Ovo je bio treći međusobni duel ruske i ukrajinske teniserke, a prvi trijumf Andrejeve.



Ruska teniserka je plasmanom u finale Rolan Garosa ostvarila najveći uspeh u karijeri na grend slem turnirima.



Andrejeva će u finalu grend slem turnira u Parizu igrati protiv pobednice meča između Ruskinje Dijane Šnajder i Poljakinje Maje Hvalinske.



Finale je na programu u subotu od 15 časova.