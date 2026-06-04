Za titulu su potrebne tri pobede, ovo je bila prva runda. Nismo klonuli duhom, moramo da izvučemo pouku i budemo spremni za naredni meč, rekao je trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja posle poraza od Dubaija (99:93) u prvom meču finala ABA lige.

- Imali smo mnogo defanzivnih problema tokom prvog poluvremena i početkom treće deonice. Uspeli smo da podignemo nivo igre u oba smera, vratimo se u meč posle velikog deficita, ali nismo imali dovoljno fokusa i energije da stignemo do potpunog preokreta - istakao je Penjaroja.

Drugi meč igra se u subotu od 18 sati, takođe u Dubaiju.