Ognjen Mimović ulazi u period velikih promena… Desni bek je i zvanično stavio tačku na epizodu u Pafosu, pošto se kiparski klub javno oprostio od njega i poželeo mu sve najbolje u nastavku karijere.

Sledeća stanica za bivšeg defanzivca Crvene zvezde je Istanbul, ali je njegov ostanak u matičnom Fenerbahčeu pod velikim znakom pitanja. Na stadionu Šukru Saradžoglu slede predsednički izbori, pa će konačnu reč o statusu srpskog fudbalera dati novi sportski sektor i šef stručnog štaba koji tek treba da preuzmu kormilo.

Ipak, u svetlu najava da Fener sprema milionska ulaganja i dolazak svetskih zvezda kako bi sa trona svrgnuo ljutog rivala Galatasaraj, teško je verovati da će u rosteru biti mesta za Mimovića. Sve to prati i klub sa Marakane, koji nema ništa protiv da se defanzivac vrati u Beograd i bude konkurencija Seolu u slučaju da Azijac ostane član Crvene zvezde.