Za nekoliko dana preuzimam funkciju predsednika ABA lige. Jedan od mojih prvih prioriteta biće uspostavljanje punog integriteta takmičenja, objavio je prvi čovek KK Partizan Ostoja Mijailović.

On se odmah nakon poraza crno-belih u prvom meču finala u Dubaiju (99:93) oglasio na društvenoj mreži "Iks", možda dobrim delom i zbog nekoliko spornih sudijskih odluka.

- Svi oni koji su lične interese stavili ispred interesa lige moraće da snose posledice. ABA ligu smo gradili 25 godina i nikome nećemo dozvoliti da je urušava - napisao je Mijailović.