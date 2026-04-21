Fudbaler Midtjilanda Alamara Djabi izboden je u nedelju uveče u Herningu, potvrdio je klub putem društvenih mreža.

Mladi vezista našao se u životnoj opasnosti nakon uboda nožem. Morao je dva puta da bude operisan i sada je stabilno.

Kako navode danski mediji, policija intenzivno radi na ovom slučaju i otkrivanju detalja napada. Ono što je za sada poznato jeste da su dobili poziv u 3:34 ujutru.

Djabi je 2023. godine stigao u Midtjiland iz Benfike. Ove sezone upisao je minute samo u jednom meču Lige Evrope.