Trener Crvene zvezde Dejan Stanković pred utakmicu sa Železničarem u Pančevu govorio je o raznim temama.

Dotakao se i povratnika u redove crveno-belih.

- Sve po planu. Posle odluke koju smo doneli da stopiramo sve i da polako uđe u jedan mirniji oporavak, bez pritiska, bez tenzije i bez datuma za povratak, ide sve kako treba. Nadam se da će on odigrati minimum dve utakmice do kraja sezone, pa da ga pošaljemo na odmor sa pozitivnom energijom i mislima. Nije lako povrediti se u januaru i gledati sve ove utakmice i ne možeš da kao kapiten, lider i vođa ove ekipe i generacije da pomogneš. Svi znamo kakav je Mića, njemu je to najteže palo, ali samo želim da se dobro oporavi i da kada se vrati više ne izlazi iz ekipe. Dve do tri utakmice do kraja prvenstva ako bude odigrao to će biti jedan dobar napredak za njega i da ode na odmor pozitivno.