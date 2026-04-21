Nikola Jokić je na stalnom udaru... Gotovo da nema utakmice na kojoj Srbin ne dobije batine. Ne biraju sredstva da ga zaustave i to sve prelazi granice. Ništa drugačije nije bilo ni na utakmici u kojoj je Denver izgubio od Minesote.

Vodili su Nagetsi čak 19 razlike, ali su na kraju prosuli sve. Nije Jokić blistao, nije uzeo neke važne šuteve, i to je odvelo Denver u poraz. Ipak, jedan detalj iznervirao je navijače ovog tima. Dok je pokušavao da krene ka košu, Srbina je Džulijus Rendal, ubadao. Bukvalno, radio je nešto veoma prljavo. Jokić je ostao smiren, a sudije nisu reagovale!?

Rendal je nedavno izjavio da je nemoguće igrati protiv Jokića, da to nikako ne voli, a očigledno da je našao način sada. Na sve to igrači Minesote su počeli da ponižavaju Jokića.

Posle utrakmice trener Dejvid Adelman govorio je o važnom napadu.

-Uvek želiš da on uzme taj šut. Ali on vidi šta vidi tamo na terenu. Igra svoju igru. I ako vidi saigrača otvorenog, dodaće loptu. I verujem CB-u (Kristijanu Braunu) da će pogoditi slobodna bacanja. Mislim, lopta je izašla iz obruča - to se dešava u NBA. Imaćeš trenutke koje ne želiš da pamtiš.

Nastavio je u istom ritmu.

- Mislim, to je težak trenutak za CB-a posle tako dobre utakmice. Verujem najboljem igraču na svetu da donosi odluke kakve donosi. Video je CB-a — to je odluka koju je doneo. Znam da će Nikola imati svoj komentar na to, ali, znaš, odluke koje donosi u igri su uvek nesebične, uvek iz pravih razloga. I kao što sam rekao, verujem CB-u da će pogoditi ta slobodna bacanja.

Sada je Denver u problemu, rival je došao da velikog brejka i možda i ključnog preokreta. Sa druge strane, kako očekivati da Jokić uzme poslednji šut kad se na njemu igra ovakva odbrana. NBA liga ćuti na ovakve stvari a pitanje je koliko će sve ovo još moći da izdrži.