Jasno je da je pred Crvenom zvezdom jako vruće leto... Spremaju se promene u timu, a izvesno je da će biti i odlazaka i dolazaka.

Već je poznato ko će prvi napustiti "Marakanu", a krenuo je i novi krug interesovanja za golmana Mateusa. Pre nekoliko meseci je jasno odgovorio na nagađanja da odlazi, a kakva je sada situacija?

Sada se opet piše o interesovanju Kruzeira, međutim u Zvezdi neće ni da čuju za takve ponude! Jasno je koliko je Brazilac pitan za tim sa "Marakane".

Zbog svega toga već u narednim nedeljama očekuje se da rukovodstvo Zvezde uđe u pregovore sa Mateušom oko novog ugovora, pošto ulazi u poslednju godinu saradnje. Potpisao je do leta 2027. godine, a iako je sada već veteran (ima 34), s njim se planira na duže staze i trebalo bi da dobije duži ugovor i povišicu.

Mateuš Magaljaeš je ove sezone odigrao 46 utakmica za Crvenu zvezdu u svim takmičenjima i bukvalno je na većini susreta bio heroj Zvezde. Gotovo da nije bilo utakmice na kojoj nije imao neke interevencije koje su bile važne.

Zvezda će ovog leta pokušati da dovede jednog napadača, a izbor je izgleda pao na igrača iz Poljske! Pululu je više nego interesantan crveno-belima i očekuje se da Zvezda krene jako po njega. Ovaj napadač će biti slobdan, pa bi na "Marakanu" došao bez obeštećenja.

Sa druge strane znak pitanja je pored Strahinje Erakovića! Zvezda ima opciju da ga otkupi, ali je veliko pitanje da li će to i uraditi. Na "Marakani" se vaga šta je najbolja opcija i da li reprezentativac Srbije vredi da se za njega plati jaka cifra.

Jedno je sigurno, Zvezda ima velike ambicije u Evropi i daće sve od sebe da Dejan Stanković dobije tim po svojoj želji. Mateus je važan faktor i njegov odlazak bio bi ogroman gubitak, zato će biti urađeno sve da Brazilac nasatvi na "Marakani".

Ostaje da se vidi kakav će biti krajnji ishod...