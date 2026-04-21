Čuveni slovenački ski skakač Robert Kranjec teško je povrežen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u petak u mestu Spodnja Lipnica, kod Radovljice, prenose slovenački mediji.

Kako se navodi, nekadašnji svetski šampion vozio je bicikl, izgubio kontrolu, prešao u suprotnu kolovoznu traku i uradio u ivičnjak.

Ukazana mu je hitna medicinska pomoć na licu mesta nakon čega je prevezen u bolnicu u Jasenicama. Zbog ozbiljnosti povrede helikopterom je prevežen u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani.

Istragom je utvrđeno da je Kranjec u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola. Alkotest je pokazao prisustvo od 1,19 miligrama alkohola po litru izdahnutog vazduha, što odgovara koncentraciji od približno 2,5 promila alkohola u krvi.

Iako je bio u kritičnom stanju, sada se oporavlja.