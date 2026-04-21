"Došao je tiho i ušao u legendu". Možda zvuči prenaglašeno, ali malo je koji fudbaler uspeo da napravi kratak put od najvećih uvreda, do podizanja u nebesa. Navijači Crvene zvezde ga dobro pamte, ali su ga upamtili i slavni Real Madrid i Barselona.

Retko kada je Marakana zavolela nekog fudbalera za tako kratko vreme kao jedne letnje večeri njega, a pravo vreme da vratimo memoriju "delijama".

Aca Lukas ga preporučio, stigao u zamenu za džip





Ako vam ovaj uvod nije bio dovoljan da se prisetite o kome je reč, nećemo vas držati u neizvesnosti. Pričamo o Dejanu Lekiću, momku koji je posle odlične sezone u Prvoj ligi Srbije stigao u Zvezdu iz Zemuna U ZAMENU ZA DŽIP! Da, džip! U takvoj su buli bili klubovi u Srbiji da im je i automobil u zamenu za novac dosta značio. Malo je poznato da ga je i Aca Lukas, popularni pevač, preporučio crveno-belima.

Pričamo o momku koji je za jedno poluvreme, tako nebitne, a za njega toliko bitne utakmice na Autokomandi, postao heroj navijača koji teško svoje poverenje daju nekome. U slučaju visokog centarfora sigurno da je imalo smisla jer se i dan danas sa osmehom na licu "zvezdaši" prisete 6. avgusta sada već davne 2009. godine kada je u Beogradu pao do tada prilično nepoznati Dinamo iz Tbilisija. Od tada pa do danas prošlo je tačno 12 godina. Protetelo je, reklo bi se...

Bila je to utakmica koja je, iako protiv ne tako atraktivnog rivala, jedna od najinteresantnijih i jedna od onih koja u navijačima Zvezde bude lepe uspomene. Sigurno da bi našla svoje mesto među TOP 10 najboljih u 21. veku. Već smo rekli da je jednom fudbaleru promenila život.... Tako da je jasno koliku je važnost imala.

Zvezda je nedelju dana pre meča u Beogradu otputovala u Gruziju. Bio je to prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Kup UEFA (sadašnju Ligu Evrope). Navijači su očekivali lak posao, ali je Dinamo u Tbilisiju bio izvanredan i poslao crveno-bele kući sa dva gola prednosti.

Avgustovska noć za pamćenje

Marakana je bila prilično popunjena, navijači su očekivali bili pomalo skeptični, ali su se nadali da je partija u Gruziji bila samo prolazna te da će njihovi ljubimci bez problema nadoknaditi minus iz prvog meča i do vrha napuniti mrežu Gruzina. Tadašnja Zvezdina generacija bila je predvođena trenerom Vladimirom Petrovićem Pižonom, legendom kluba, a svi dobro znaju koliko navijačima znači kada jedan takav čovek sedne na klupu njihovog omiljenog tima. To je bilo dovoljno "delijama" da veruju u ekipu i u velikom broju dođu na stadion.

Nije Zvezda imala Bog zna kakav tim, ali je imala tu "bezobraznu borbenost", kako navijači vole da kažu. Zaista su ginuli za dres koji nose. Slavko Perović, Vladimir Bogdanović, Marko Blažić, Slavoljub Đorđević, Savio... Možda nisu bili jaki i sjajni, ali su ostavljali 101 posto sebe na terenu. Tako je bilo i tog toplog avgusta.



Utakmica samo što je počela, a jeza je već uhvatila navijače i naterala ih da se upitaju što su uopšte i verovali da će Zvezda pobediti i proći dalje. Dejan Lekić ih je propisno iznervirao i već u tom 2. minutu dobio epitet ogromnog promašaja. Slavko Perović je u 17. minutu vratio kakvu takvu nadu i poneki osmeh na tribinama, ali u 23. ponovo hladan tuš, 1:2 za goste. Međutim....

Tada počinje pravi šou, a na scenu izlazi do tada već prežaljeni Dejan Lekić. Centaršut Perovića i momak koji je stigao iz Zemuna vraća utakmicu u egal, ali to znači da Zvezdi fali još čak tri gola da bi prošla dalje... pobrinuo se visoki napadač da u nadoknadi prvog poluvremena unese pravu euforiju na tribine "Marakane", doneo je totalni preokret i tada je izgledalo da je dva gola do kraja meča sasvim realna opcija.

Strepnja je trajala do 76. minuta kada Kadu sa penala donosi veliku radost i crveno-beli dolaze na korak do cilja, ali je vremena bilo sve manje. Počeli su "zvezdaši" da čupaju kosu, ali se onda desio taj 88. minut i zaokret u karijeri Dejana Lekića. Bogdanović je centrirao, a centarfor se izdužio koliko je mogao, "očešao" glavom loptu i pronašao put do mreže, ali i do srca velikog broja navijača Zvezde.

Jesu crveno-beli u sledećem kolu ispali od moćne Slavije iz Praga, moćne sigurno za taj tim crveno-belih, ali su i u tom dvomeču pokazali kakvu želju i borbenost poseduju.

Rešetao protiv Barselone i Reala





Dejan Lekić je te sezone bio briljantan i verovatno veliki broj navijača neće prežaliti što nije duže ostao u crveno-belom dresu. Na 27 mečeva u Jelen Superligi postigao je 12 golova i 4 puta bio asistent. Dovoljno da dobije poziv Osasune i donese Zvezdi ozbiljnu zaradu. Transfer u Španiju iznosio je 2.500.000 evra što je jedan od najvećih transfera Zvezde u ovom veku, a s obzirom da se radi o 2009. godini jasno je koliko je tada to bio veliki novac za klub iz Ljutice Bogdana.

Upamtili su da dobro i Barselone i Real Madrid jer je i jednoj i drugoj slavnoj ekipi uspeo da postigne po dva gola dok je dve sezone uspešno nosio dres Osasune. Upisao je i 10 nastupa za reprezentaciju Srbije, ali bez pogotka.

Kasnije je lutao, od Turske do Španije, pa Indije i na kraju je shvatio da je za njega Španija obećana zemlja. Imao je i zapaženu rolu u Kadizu u drugoj. Očekivalo se da će možda objaviti kraj karijere, ali je ovog januara potpisao za trećeligaša Atletiko Baleares gde usled pandemije koronavirusa nije stigao da debituje. U januaru 2021. godine potpisao je ugovor sa španskim trećeligašem ekipom Las Rohas gde je odigrao devet mečeva bez učinka, a ubrzo nakon toga okačio kopačke o klin.

Bilo kako bilo, sasvim solidna karijera simpatičnog Kraljevčanina koji će baš zbog "nekog tamo Tbilisija" zauvek mamiti osmeh na lice navijačima šampiona Srbije.

Čime se sada bavi Lekić?





Nekadašnji reprezentativac Srbije pričao je prošle godine za sport.alo o novim planovima i idejama na poslovnom planu.

Lekić trenutno završava licencu za trenera, pa bismo uskoro mogli da ga vidimo u Superligi Srbije.

- Plan je, za sada, da se završi licenca, sluša i ide na seminare, kao i da se prate stručnjaci i upija. Igrač i trener su dve različite stvari, tu morate biti dosta predani, da radite svaki dan. Nije isto kao igrač primiti informaciju i to je to, ovako imate 25 glava i tu morate biti i pedagog i trener i neka osoba sa autoritetom. To sve treba da se nosi. Meni je to primamljivo, ne žurim nešto specijalno da odmah imam pritisak da postanem trener. Ići ću korak po korak.