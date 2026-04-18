Jasno je da crveno-beli žele da se pojačaju. Ne očekuje se da bude velikih odlazaka, posebno dok traju kvalifikacije za Evropu, ali... Jasno je da neki igrači ne budu tu na početku sledeće sezone.

Ugovori ističu Nemanji Radonjiću (30) i Omriju Glazeru (30), koji gotovo sigurno neće dobiti novi.

Takođe, kako stoje stvari, Strahinja Eraković (25) će se vratiti u Zenit posle šestomesečne pozajmice, pošto poslednje informacije iz Ljutice Bogdana glase da u klubu nisu spremni da plate ruskom velikanu 3.500.000 evra za otkup.

Njega verovatno neće, ali Džeja Enema (23) hoće. Holandski napadač stigao je iz OFK Beograda i prema poslednjim informacijama Zvezda će platiti klubu sa Karaburme 2.000.000 za otkup.

Radonjić i Glazer su imali veliku ulogu u timu, ali... Srbin se nije ponšao kako treba, Izrealac je imao problema sa povredama i jednostavno došlo je vreme za rastanak.

Ostaje da se vidi ko će još pored njih morati da spakuje kofere...