Šampionka Vimbldona iz 2023. godine otkrila je na društvenim mrežama da se suočava sa optužbama za odbijanje doping kontrole.

Vondrušova je u emotivnoj objavi na Instagramu objasnila da je do incidenta došlo jer se plašila da otvori vrata strancu koji se pojavio kasno uveče.

-Eksperti su potvrdili da sam pretrpela akutnu reakciju na stres i generalizovani anksiozni poremećaj. U tom trenutku, strah mi je pomutio razum i nisam mogla racionalno da procesuiram situaciju. Nakon onoga što se desilo Petri, mi ne shvatamo olako nepoznate ljude na našim vratima - napisala je Vondrušova.

Teniserka tvrdi da se doping kontrolor pojavio kasno uveče, da se nije adekvatno identifikovao niti pratio protokol. Takođe je otkrila da se već duže vreme bori sa mentalnim problemima.

- Ne mogu više da govorim da sam dobro, kada nisam. Ovaj incident se dogodio jer sam dostigla tačku pucanja nakon meseci fizičkog i mentalnog stresa. Borim se sa povredama, konstantnim pritiskom i nesanicom, a uz sve to dobijam brojne poruke mržnje i pretnje koje su uticale na to da se ne osećam bezbedno u sopstvenom domu - iskrena je bila Čehinja.

Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) potvrdila je da je postupak u toku.

- Svesni smo komentara igračice. Možemo da potvrdimo da je istraga u toku i da je igračica optužena za odbijanje testa. U ovoj fazi ne možemo dalje da komentarišemo specifičnosti slučaja - saopštili su iz ITIA.