Čuveno finale, Vimbldona čuveni prekid zbog kiše.

-Dakle, Novak Đoković igra finale protiv Rodžera Federera na Vimbldonu. I nije pobedio već duže vreme. Imao sam ideju o tome kako bi trebalo da igra protiv Rodžera. Dobio je prvi set, ali je izgubio drugi... Imao je još nekoliko set lopti u taj-brejku. Onda je usledila pauza zbog kiše, i otišao je u svlačionicu koja je odmah pored prostora za medije - rekao je Boris Beker.

Kratko je imao šta da poručio srpskom asu.

-Nisi mogao da uđeš tamo kao trener, ali ja sam član i znam kako da se snađem kod medija, provukao sam se pored sudija i obratio se Novaku na engleskom: ‘Radiš sve kako treba, saberi se, strategija je dobra. Mnogo si mlađi od Rodžera’".

I na kraju je pojasnio šta mu je tačno rekao.

-Zaista sam viknuo na njega i on me samo gledao, mislim da nije verovao da mogu tako jasno da govorim engleski. Ali, ako hoću - mogu. Izašao je i dobio meč. Postoje trenuci kada trener jednostavno mora da kaže igraču: drži se strategije, izdrži, ti si bolji igrač - naglasio je Beker.