Iako je Novak odigrao samo dva turnira ove sezone, na Australijan openu je uspeo da dođe do finala, u kojem je izgubio od Karlosa Alkarasa.

- Nikada ne smemo zaboraviti Đokovića. Sve dok igra ne smemo da ga zaboravimo. On je u potpuno drugačijoj sferi od svih ostalih, on je vlasnik rekorda od 24 osvojena grend slema. Novak je igrao finale Australijan opena. Zato sve dok je profesionalni teniser, na njega se mora računati - rekao je Beker, pa se dotakao i Karlosa Alkaraza i Janika Sinera:

- I za Karlosa i za Janika imam samo najdublje poštovanje i divljenje. Njih dvojica su podelili poslednjih devet trofeja na grend slemovima. Alkaras ima samo 22 godine, a Siner 24.