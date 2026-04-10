Teniseri kao da su namero zaboravili Novaka Đokovića...

Žoao Fonseka je za pet najboljih forhenda među aktivnim igračima izabrao Karlosa Alkaraza, Janika Sinera, sebe samog, Matea Beretinija i Stefanosa Cicipasa.

Na pitanje – da li se slaže sa ovom listom – Alkaraz je dodao bi je malo promenio ali ni on nije svrstao forhend Novaka Đokovića među najbolje.

-Komplikovano je, ali mislim da je Žoao napravio dobru listu - rekao je Španac.

Nastavio je u istom ritmu.

- Ja bih možda stavio Rubljova u prvih pet ili bih umesto Cicipasa uvrstio Ožea-Alijasima. Mnogo mi se dopada Feliksov forhend. Ostali su fenomenalni. Beretini je tu? On je četvrti, zar ne. Sve je na mestu. Jedino bih, kažem, uvrstio Andreja i Feliksa u prvih pet. I ako bih mogao, sebe bih stavio na prvo mestos jer se tako osećam - zaključio je Karlitos.