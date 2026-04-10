Vasilije Novičić je već duže vreme velika želja Crvene zvezde i “eksterni” kandidat za naslednika Vasilija Kostova u prvom timu Crvene zvezde.

Međutim, IMT je već odbio ponudu od 5.000.000 evra za 18-godišnjeg vezistu, kako srpskog šampiona, tako i nemačkog Hofenhajma.

U međuvremenu, Novičić je blistao u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina, gde je naša reprezentacija zablistala i završila kao prva u grupi u snažnoj konkurenciji Portugala, Engleske i Poljske.

Kako navodi portal “Direktno“, Zvezda i dalje nije odustala od Novičića i on je primarna želja u predstojećem prelaznom roku, ali će realizacija tog posla biti sve teža jer mu je porasla cena.

U međuvremenu je, kako se navodi, stigla i ponuda od čak 7.000.000 evra za ovog igrača od strane, ni manje ni više – lidera Premijer lige Arsenala.