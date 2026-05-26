Da li se sećate Luke Adžića? Nekadašnja velika nada Crvene zvezde i mladi reprezentativac Srbije prethodne dve godine igrao je daleko od kuće, prvo na Tajlandu, a onda i u Singapuru. Međutim, došlo je vreme za povratak u Evropu.

Adžić je trenutno u Beogradu, piše Kurir. U prestonici Srbije 27-godišnji ofanzivac će dobro razmotriti ponude i odabrati onu pravu. Čini se da će ona biti na Starom kontinentu.

Adžić je dete Crvene zvezde, gde je odigrao 39 utakmica uz devet golova i četiti asistencije. Andereleht ga je kupio za 800.000 evra, ali se u Belgiji nije naigrao. Lutao je po Holandiji, Turskoj i Belgiji, sve dok se 2022. nije vratio u Srbiju i obukao dres Čukaričkog. Igrao je najbolji fudbal u dresu "brđana", a onda odlučio da dobre igre naplati ugovorima u Aziji.