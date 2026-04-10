Želela je Zvezda minulog leta da se pojača na poziciji defanzivnog veziste. Tražila je savršenu alternativu za Radeta Krunića, i prva želja bio je Andrej Bačanin.

Ipak, talenat Čukaričkog je otišao u Bazel za obeštećenje od 2.300.000 evra.

Sada je Bačaninova vrednost 9.190.000 evra, sudeći po “CIES-u”, koji Srbina ceni kao četvrtog u čitavoj Švajcarskoj.

Od Bačanina veću tržišnu vrednost imaju samo Beni Traore, njegov saigrač iz Bazela (9.670.000), zatim Alesandro Vogt (9.840.000) iz Sent Galena, i jedini osmocifreni – Čevejo Tsava. Vezista Ciriha vredi 10.070.000 evra.