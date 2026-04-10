Jedan od najtalentovanijih fudbalera svoje generacije, Eden Azar, imao je karijeru punu magije, ali i neočekivanih preokreta koji i danas izazivaju pažnju navijača.

Sve je počelo spektakularno u Lilu, gde je kao tinejdžer dominirao ligom i doneo klubu titulu koju su čekali godinama. Već tada je bilo jasno da je pred njim velika budućnost.

Videla je i srpska publika mladog Azara kada je sa francuskim klubom gostovao u Beogradu protiv Sevojna. Belgijancu je to bio prvi evropski pogodak za Lil.

Pravi vrhunac usledio je prelaskom u Čelsi. Azar je bio nezaustavljiv – driblinzi, golovi i potezi koji su rešavali utakmice. Dva puta je proglašen za najboljeg igrača lige, a mnogi su ga smatrali jednim od najboljih na svetu.

Kao kapiten Belgije, predvodio je svoju zemlju do istorijskog uspeha na Svetskom prvenstvu 2018. godine, gde su osvojili treće mesto i oduševili planetu.

A onda – šok.

Transfer u Real Madrid, koji je trebalo da bude kruna karijere, pretvorio se u niz problema. Povrede, pad forme i manjak kontinuiteta sprečili su ga da ponovi partije iz Engleske.

- Živim jednostavan život, ja sam otac petoro dece i više sam taksista nego fudbaler, i to je u redu - rekao je nedavno Azar.

Ipak, uprkos svemu, Azar će ostati upamćen kao igrač koji je mogao da odluči utakmicu jednim potezom – i kao jedan od najtalentovanijih fudbalera svoje generacije.