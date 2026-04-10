Brazilski golman iz redova Liverpula Alison Beker nije produžio ugovor sa klubom koji mu ističe u leto 2027. godine uprkos pisanjima medija da će se to desiti.

Kako prenosi “Gazeta delo Sport” Alison se dogovorio sa Juventusom, i vraća se u Seriju A!

Podsetimo, on je već branio boje Rome od 2016. do 2018. godine i neće mu biti potreban period za adaptaciju na Seriju A i život u Italiji.

Tog leta 2018. prešao je iz redova rimske ekipe u Liverpul za 72 miliona evra. Pre toga je nastupao za brazilski Internasional.