Italijan je pritom dobio i deset uzastopnih setova protiv Nemca, što dovoljno govori o razlici u ovom trenutku.

Nakon još jedne dominantne partije, oglasio se i poznati trener Bred Gilbert, koji je dao zanimljiv pogled na trenutni odnos snaga u svetskom tenisu.

-Janik je bez problema pobedio takozvanog trećeg igrača sveta. Pitanje je šta ostatak žreba može da uradi da stigne njega i Karlosa. Pogledajte samo kako je Alkaras razbio Bublika - rekao je Gilbert.

Ipak, kada je reč o najvećem izazivaču, Gilbert nema dilemu.

-Đoković je, sa skoro 39 godina, i dalje glavni rival. Imamo utisak kao da se vraćamo u 2005. i 2006. godinu, kada su Federer i Nadal potpuno dominirali.

Sve ukazuje na to da bi publika mogla da dobije spektakl u finalu, pošto ćemo u nedelju od 15 časova imati prvi "Sincaraz" u 2026. godini, a prvi na šljaci od legendarnog finala Rolan Garosa poršle godine.