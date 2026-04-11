Drugi teniser sveta još jednom je pokazao da je miljama daleko od trećeg igrača sveta i obezbedio novo finale Mastersa, treće u nizu. Podsetimo, Siner je osvojio dva uvodna Mastersa u sezoni, tzv. "Sanšajn dabl" u Indijan Velsu i Majamiju, a u nedelju će imati priliku da se bori i za treći pehar u sezoni u ovoj kategoriji protiv boljeg iz duela između Karlosa Alkaraza i Valentina Vašeroa.

Siner je furiozno otvorio meč. Vrlo brzo je poveo 4:0, nije dozvolio Zverevu ni promil šanse da se nešto pita u prvom setu. Posle svega 35 minuta igre poveo je 1:0.

Nemac je u drugom delu igre imao više koncentracije na svoj servis, međutim, Italijanu nije uspeo ni da priđe brejk lopti. Baš kada se lomilo, Zverev je popustio. Pri rezultatu 5:4 za Sinera, Zverev je posustao i pretrpeo brejk.

Siner će imati dobru priliku da se vrati na prvo mesto na svetu nakon turnira u Monte Karlu.