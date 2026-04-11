Kako saznaje Mozzart Sport, Francuz bi zbog posedovanja srpskog pasoša mogao da pomogne crno-belima u završnici domaćeg šampionata.

Najavio je Ostoja Mijailović okretanje novog lista na leto i malo drugačiju transfer politiku Partizana. Najvažniji deo posla je odrađen, a to je produžetak ugovora sa Karlikom Džonsom.

Naravno, to nije kraj, već zapravo tek početak. Pored ideje da crno-bele pojača što više domaćih igrača, želja Parnog valjka je da možda vrati i neke strance koji znaju šta znači igranje za Partizan. Jedan od takvih igrača je Žofri Lovernj.

Kako saznaje Mozzart Sport, Partizan je blizu dogovora sa francuskim centrom, ali posao još uvek nije završen. Klub i igrač rade na finalnim detaljima ugovora kojim bi Francuz sa istetoviranim grbom Partizana na ruci završio karijeru u klubu koji ga je lansirao u NBA ligu.

Takođe, vredno pomena je da ako bi do dogovora došlo u skorije vreme, Lovernj bi mogao da se stavi na raspolaganje Đoanu Penjaroji već za zavrnšnicu Košarkaške lige Srbije. Budući da ima srpski pasoš, ne bi se vodio kao stranac, a nema dileme ni da sa 34 godine i te kako može da pomogne.

Lovernj je poslednjih sedmica u Beogradu, gde trenira individualno posle odlaska iz ratom zahvaćenog Kuvajta gde je igrao ove sezone. Bio je na utakmici crno-belih protiv Asvela i u petak protiv Žalgirisa. Ta utakmica je protekla u znaku Duška Vujoševića, koji je Lovernju bio mnogo više od trenera.

-Uvek sam govorio da želim da završim karijeru u Partizanu. To mi je cilj. Videćemo šta donosi budućnost, ali to je nešto što zaista želim - rekao je Lovernj posle utakmice sa Asvelom.

Videćemo da li će mu se želja ostvariti, mada sve ide u tom smeru. Bivši igrač Šalona, Valensije, Himkija, Oklahome, Čikaga, San Antonija, Fenerbahčea, Žalgirisa, Asvela i Kuvajta mogao bi lako da se vrati u Partizan posle 12 godina.