Bornmut je poveo u 17. minutu, kada je gol postigao Eli Žunior Krupi.
Domaći tim je izjednačio u 35. minutu pogotkom iz penala Viktora Đekereša. Prethodno je Rajan Kristi u svom šesnaestercu igrao rukom.
Aleks Skot je golom u 74. minutu doneo pobedu Bornmutu.
Za Bornmut je branio golman reprezentacije Srbije Đorđe Petrović, dok Veljko Milosavljević nije bio u protokolu.
Arsenal je vodeći na tabeli Premijer lige sa 70 bodova, a drugoplasirani Mančester siti ima 61 i dve utakmice manje. Bornmut se nalazi na devetom mestu na tabeli sa 45 bodova.
U sledećem kolu, Arsenal će gostovati Mančester sitiju, dok će Bornmut igrati protiv Njukasla.
PETROVIĆ STOPIRAO "TOBDŽIJE" Arsenalu težak šamar u borbi za titulu
Fudbaleri Bornmuta pobedili su danas u gostima Arsenal rezultatom 2:1 u meču 32. kola Premijer lige
Bornmut je poveo u 17. minutu, kada je gol postigao Eli Žunior Krupi.
