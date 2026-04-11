Bornmut je poveo u 17. minutu, kada je gol postigao Eli Žunior Krupi.



Domaći tim je izjednačio u 35. minutu pogotkom iz penala Viktora Đekereša. Prethodno je Rajan Kristi u svom šesnaestercu igrao rukom.



Aleks Skot je golom u 74. minutu doneo pobedu Bornmutu.



Za Bornmut je branio golman reprezentacije Srbije Đorđe Petrović, dok Veljko Milosavljević nije bio u protokolu.



Arsenal je vodeći na tabeli Premijer lige sa 70 bodova, a drugoplasirani Mančester siti ima 61 i dve utakmice manje. Bornmut se nalazi na devetom mestu na tabeli sa 45 bodova.



U sledećem kolu, Arsenal će gostovati Mančester sitiju, dok će Bornmut igrati protiv Njukasla.