Nakon trijumfa protiv Holandije i u uvodnom susretu glavne grupne faze u ponedeljak, naš tim je sada daleko lakše izašao na kraj sa suparnikom, koji više nema šanse da osvoji prvo mesto u grupi, koje vodi ja završni turnir.

Delfini su na poluvremenu imali samo plus jedan (7:6), da bi ključnu razliku napravili u trećoj četvrtini, koju su rešili sa čak 6:1 i tako stekli nedostižnih šest golova viška.

U poslednjoj deonici pobeda je samo potvrđena, pa će tako direktan duel protiv Hrvatske u poslednjem kolu odlučiti koja reprezentacija će zauzeti prvo mesto. Sused je ranije tokom dana bio bolji od Sjedinjenih Američkih Država 18:12.

Nikola Jakšić bio je najefikasniji u našem timu sa pet datih golova, Vasilije Martinović je dodao četiri, dok je Luka Gladović postigao dva. Lars ten Bruk je ubacio tri za "lale".

Hrvatska sada ima šest bodova, SAD i Srbija po tri, dok je Holandija bez bodova. Računica je poznata za poslednji okršaj. Našoj reprezentaciji, koja je za dva gola bila lošija od SAD, biće potrebno slavlje sa barem četiri, a najverovatnije i pet golova razlike kako bi eliminisala Hrvatsku i tako u krugu tri selekcije sa istim brojem bodova bila najbolja.

Podsetimo, Srbija je u glavnoj grupnoj fazi osim Holandije, za rivale imala i Grčku i Mađarsku, ali je doživela i dva poraza.