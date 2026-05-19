Kolo pre kraja sve je rešeno, pošto je Mančester siti remizirao na gostovanju Bormutu - 1:1.

Posle 22 godine, tačnije prvi put od sezone 2003/2004, Arsenal je postao vladar Premijer lige. Bilo je neophodno da Siti savlada "trešnjice" i da se nada porazu Arsenala u poslednjem kolu, a da on upiše još jedan trijumf.

Arsenal je osvojio svoju šestu titulu Premijer lige, nakon što su prošle sezone završili na drugom mestu, a strateg "tobdžija" Mikel Arteta, postao je prvi trener posle legendarnog Arsena Vengera koji je doveo Arsenal do pehara.

To je umalo i ostao konačan rezultat do kraja meča, a nadu da može da produži šansu za titulu, Sitiju je dao Erling Haland golom u 90+4 minutu. Međutim, na kraju je ostalo 1:1, jer vremena gotovo da više nije bilo.

Bornmut se prvi put u istoriji plasirao u neko evropsko takmičenje, pa će sledeće godine igrati u Ligi Evrope.

Ceo meč za "trešnjice" odigrao je srpski golman Đorđe Petrović koji je bio na visini zadatka.