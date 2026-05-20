Fudbaleri Arsenala postali su šampioni Premijer lige Engleske, i neće morati da čekaju na dramu u poslednjem kolu šampionata! Mančester siti je kiksnuo u pretposlednjoj rundi na južnoj obali na gostovanju Bornmutu, pojeo je jako tvrde Trešnjice i sada je ostao bez ikakvih nada - 1:1 (1:0).

Igrači Arsenala su u trening kampu pratili ovaj meč. Napetost je bila na vrhuncu. Nisu nikako mogli da se smire, a onda... Usldila je ekspozija emocija i bura strasti.

Počeli su da skaču i pevaju, a mnogi nisu mogli da sakriju suze.

Arsenal je generalno odigrao odličnu sezonu, ali... Bilo je ozbiljnih padova i činilo se da neće uspeti da do kraja iznesu trku. Na kraju su dodali gas, iskoristili neke kikseve Sitija i tako posle 22 godine došli do titule šampiona.

Menadžer Mikael Arteta uradio je neverovatan posao, a traba dodati da ih očekuje još i finale Lige šampiona.