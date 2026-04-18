- Bez ikakve kurtoazije, prvo bih izrazio svoje saučešće porodici Vujošević, svim ljubiteljima košarke i naravno svim onim reprezentacijama i državama u kojima je on ostavio trag. Mislim da je malo velikana na prostoru na kojem smo mi živeli, na prostoru bivše Jugoslavije, koji su tako ostavili dubok trag u srcima svih građana.

Mamić je potom istakao šta je to Duleta činilo posebnim.

- Znači, on je bio čovek od mangupluka, bio čovek duše, čovek naroda, čovek od reči, čovek razvudljiv, uvek na strani rada, etike, morala, prijateljstva... Tako da evo, stvarno moram reći da – nisam ja to sada naglašavao, ali video sam, znate, kad sam video njegovu sahranu, kad sam video onu sliku u dvorani, pa kad sam video one "Grobare" kako pevaju, i ko je sve bio na toj sahrani, to sve govori.

Za kraj, Mamić je citirao moćnu misao i izneo konkretan predlog:

- I inače, ne znam ko je to rekao, kaže: "Po njihovim grobovima prepoznaćete njih". On je bio velika osoba i mislim da svi oni predlozi koje je neko rekao sada na skupu da treba u dvorani u Beogradu, treba mu dati spomen-ploču i ulicu u svim gradovima i državama gde je on radio, za primer budućim generacijama.