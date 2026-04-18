Rade Bogdanović je otkrio autentičan razgovor koji se, prema njegovim rečima, dogodio između bivšeg fudbalera Ljubomira Vorkapića i selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija.

- Ljubomir Vorkapić sedi u AZ Alkmaru sa Kerkezom i njegovim ocem. Nazove selektora Dragana Stojkovića na telefon, ovaj mu se javi iz prve. Ljuba mu kaže: "Vidi, Piksi, evo sedim sa malim Kerkezom, on hoće da igra za Srbiju, pristao je, evo ga ovde kod mene". A Piksi mu na to, mrtav hladan, kaže: "Pa šta će mi? Gde ću s njim?" – otkriva Bogdanović tokom "Kida šoua".

Nije se tu zaustavio Bogdanović, već je prokomentarisao i slučaj Aleksandra Pavlovića, bisera Bajerna koji je izabrao Nemačku pre Srbije.

I onda mi neko kaže: "Što ovaj mali Pavlović iz Bajerna neće da igra za nas?". Pa što bi igrao? Rodilo se dete u inostranstvu, šta ste vi uradili za njega? Šta ste uradili za njegove roditelje? Čovek igra u Bajernu, u strukturi gde su Uli Henes i Rumenige, te fudbalske aždaje koje su sinonim za respekt i platu.