Katalonci će se u plej-inu sastati sa Crvenom zvezdom, koju će ugostiti 21. aprila.

-Barselona je uvek favorit, ali favoriti ne pobeđuju uvek. Crvena zvezda je veoma čvrst i opasan tim. Imaju američke i srpske igrače, ekipu sa dobrim balansom između spoljne i unutrašnje linije. Imaju kvalitet. Barselona mora da odigra na maksimumu da bi ih eliminisala - rekao je Pešić.

Nastavio je o svojoj karijeri i izdvojio neke od najdražih uspeha.

“Ne izdvajam neki posebno težak trenutak, jer nisam neko ko živi u prošlosti. Ako me pitate za ono što me je učinilo najsrećnijim i najponosnijim, jedan od vrhunaca moje karijere je kada smo sa Barselonom osvojili Fajnal-for u dvorani Sant Đordi.

Imao je poruku na kraju.

-Ja sam Jugosloven i, iako Jugoslavija više ne postoji, za mene ona i dalje postoji. Ne mogu da zaboravim kada smo osvojili Svetsko prvenstvo u Indijanapolisu. To su dva trenutka koja nikada neću zaboraviti kao trener. Takođe, neću zaboraviti ni ovo veče i počast koju mi je Barselona ukazala. Ljudi ovde znaju koliko mi Barselona znači.