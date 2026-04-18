Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u polufinale turnira u Barseloni nakon ubedljive pobede nad Nunom Boržešom – 7:6, 6:2. Jedan poen obeležio je susret.

-Mislim da je bilo 4:1 i brejk lopta. Uhvatio sam se za glavu, odigrao sam savršeno, stvarno neverovatno. Mislim da je to bio najluđi drop-šot u mom životu - nasmejao se Međedović posle meča.

Njegov precizan udarac potpuno je iznenadio portugalskog tenisera, koji nije uspeo da stigne lopticu, što je Hamadu donelo brejk i praktično prelomilo meč.

U borbi za finale, Međedovića očekuje težak zadatak protiv Andreja Rubljova, koji je prethodno eliminisao Tomaša Mahača. Biće to njihov prvi međusobni duel.