Trener PAOK-a Andrea Trinkijeri se prisetio Duška Vujoševića i provedenog vremena u Partizanu.

Dolazak Andree Trinkijerija na klupu PAOK-a već sada podiže očekivanja pred narednu sezonu, a iskusni italijanski stručnjak ne krije da u novoj sredini vidi mnogo toga poznatog iz dana provedenih u Partizan.

Trinkijeri, koji je crno-bele iz Beograda vodio od 2018. do 2020. godine, odmah je povukao paralelu između dva kluba i njihovih navijača.

-Kad sam došao, na pres konferenciji sam video dvadeset majica ‘Grobari PAOK’ i ‘Partizan PAOK’… Kažem sebi: ‘Jesam li u Beogradu, u Pioniru i Areni, ili u Solunu?’. Ovde se oseća slična strast i prilično je slično kao 2018. kad sam došao u Partizan - prisetio se Trinkijeri u razgovoru za "Meridian sport".

Italijan ističe da sličnosti nisu samo površinske, već i dubinske, posebno kada je reč o trenutku u kojem se klub nalazi.

-Niko nije hteo da dođe, kao da je bilo radioaktivno. Ovde, kao i tada u Partizanu, postoji želja da se nešto napravi, sad mora da se radi. I jako je važno da uspemo da napravimo most sa tom strašću, da igrači shvate da imaju podršku, a da navijači razumeju da nećemo odmah da budemo ‘vau’ jer moramo sve da izgradimo iznova - naglasio je Trinkijeri.

Poseban deo razgovora posvetio je periodu u Beogradu, koji opisuje kao jedno od najintenzivnijih iskustava u karijeri, uz pohvale na račun navijača koji su, kako kaže, ostajali uz tim i u najtežim trenucima.

Govoreći o ljudima koji su oblikovali identitet Partizana, Trinkijeri nije zaobišao Duška Vujoševića.

-Ono što je Dule ostavio niko nikad neće izbrisati... Čitao sam nedavno da te sreća ništa ne nauči u životu. Sreća je kao doping, kao droga, ali te ništa ne nauči. Sa druge strane patnja te čini boljim. Mislim da je Vujošević naučio prvo sebe, pa onda i druge kako kroz patnju možeš da napraviš velike stvari - rekao je Trinkijeri.

Dodaje da Partizan nije izgrađen isključivo na radu legendarnog trenera, ali da je njegov doprinos presudan.

-Neću da lažem, kad sam bio u Partizanu pitao sam sve o Duletu. Imao sam šansu i da pričam sa njim. Hteo sam da saznam koji je bio njegov sistem, da nešto i ‘ukradem’ za zanat. Bio je svuda, u svakom delu razvoja kluba i igrača ostavio je trag - objasnio je Italijan.

Iako nikada nisu direktno sarađivali, uticaj Vujoševića prepoznao je kroz igrače koje je trenirao, poput Vladimira Lučića.

-Na prvom treningu u Bajernu kad sam video Vladimira Lučića shvatio sam da je imao velike trenere. To je nešto što se oseti, vidiš kako razmišlja o košarci i da je uvek, ne potez ispred, nego dva. U odbrani, napadu, emotivno... Rekao mi je:

-Dule me naučio svemu - zaključio je Trinkijeri.