Fudbaleri Crvene zvezde krupnim koracima grabe ka novoj duploj kruni. Crveno-beli su u nedelju pobedom nad Partizanom obezbedili devetu uzastopnu titulu šampiona Srbije, ali ne žele na tome da se zaustave.

Tim Dejana Stankovića danas od 19 časova igra meč polufinala Kupa Srbije protiv Jedinstva, a u eventualnom finalu će se sastati sa Vojvodinom koja je bila bolja od Grafičara.

Iako je sezona još uvek u toku, na "Marakani" već uveliko razmišljaju o letnjem prelaznom roku. Ogroman broj fudbalera biće u narednih nekoliko meseci povezan sa Zvezdom, a sada je jedno ime u fokusu.

Kako otkriva Maxbet Sport, Lukas Fason dos Santos je na meti srpskog šampiona. Reč je o brazilskom štoperu koji igra za moskovsku Lokomotivu. U junu mu ističe ugovor i postaće slobodan igrač, a Dejan Stanković i njegov stručni štab ga dobro poznaju iz Premijer lige Rusije.

Nezvanično su ljudi iz sportskog sektora Crvene zvezde boravili u Rusiji kako bi uživo pogledali Lukasa Fasona, ali i još neka zanimljiva imena iz lige najveće zemlje sveta.

Dos Santos ima 24 godine, ponikao je u Sao Paulu, a igrao je još za La Serenu iz Čilea i Atletiko Paranense. Bio je mladi reprezentativac Brazila. Treba istaći da je u Moskvi delio svlačionicu sa levim bekom crveno-belih Nairom Tiknizjanom.