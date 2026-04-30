U NBA ligi se vodi polemika zašto Nikola Jokić ne igra onako kako je navikao svet košarke. Daleko od toga da je Srbin loš, ali nije u svom najboljem izdanju.

Šuška se da ga povreda sprečava da blista, a ima i drugih mišeljenja.

Legendarni Čarls Barkli, udario je jako na trenera Denvera Dejvida Adelmana. On smatra da je šef struke glavni krivac za Jokićeve partije protiv Minesote.

-Mislim da je trener Dejvid Adelman uradio jako loš posao u tome kako pomaže Jokiću u ovoj seriji - rekao je bez dlake na jeziku Čarls Barkli u emisiji na "ESPN".

On smatra da je trener napravio ogromnu grešku.

-Razlog zašto onaj klinac iz Minesote (Ajo Dosunmu) igra odlično jeste to što napadaju Jokića kroz pik-en-rol. Ako se vratiš i pogledaš sve te akcije, videćeš da konstantno napadaju Jokića.

Nastavio je jako.

-Ne sviđa mi se šta trener Adelman radi s njim.Jokić nije igrač za post-ap, da ide jedan na jedan. Mora mnogo bolje da koristi Rudija Gobera u pik-en-rolu. Jer zapamtite, kada drugi timovi igraju protiv Rudija Gobera, oni njega napadaju kroz pik-en-rol. Mislim da trener Adelman mora da prestane da samo daje loptu Jokiću, jer to nije njegova igra. Napadni Rudija - to će pomoći Jokiću da se oslobodi, jer čak i kada pogađa šuteve, to je zaista jako teško.

Na pet utakmica protiv Minesote do sada je Jokić prosečno beležio 25,4 poena, 14 skokova i 9,4 asistencije i to ne deluje zapravo toliko loše, međutim značajno su to popravile prva i poslednja utakmica u seriji. Čeka nas utakmica odluke, Minesota vodi sa 3:2 u seriji.