Jeste Srbin stigao do tripl-dabla u prošlom meču serije protiv Minesote, ali... Nekako nije na nivou na kom je bio cele sezone.
Danima se polemiše o Jokiću uz priče da je "loš gubitnik", a izgleda da se sa našim asom dešava nešto sasvim drugo.
Denver je objavio fotografiju na kojoj se vidi da Jokić nosi rukav na desnoj šuterskoj ruci, čak i dok se ukrcava na avion.
Navijači njegovog tima ubeđeni su da je ovo dokaz da je Nikola Jokić zapravo povređen i da sve vreme igra u bolovima, pošto je malo čudno da nosi rukav na ruci čak i dok gura kofer.
To bi objasnilo zašto je Jokić toliko ispod svog nivoa, posebno kada je šut za tri poena, dok se muči i sa dvojkama.
Izgleda da je Nikola čak i opasno slagao.
-Ne, sve je dobro - bilo je jedino što je Jokić rekao o svom fizičkom stanju tokom ovog plej-ofa.
Ostaje da se vidi kako će Srbin izgledati u narednom meču, ali je jasno da ima problem, hteo to da prizna ili ne.
