Jeste Srbin stigao do tripl-dabla u prošlom meču serije protiv Minesote, ali... Nekako nije na nivou na kom je bio cele sezone.

Danima se polemiše o Jokiću uz priče da je "loš gubitnik", a izgleda da se sa našim asom dešava nešto sasvim drugo.

Denver je objavio fotografiju na kojoj se vidi da Jokić nosi rukav na desnoj šuterskoj ruci, čak i dok se ukrcava na avion.

Navijači njegovog tima ubeđeni su da je ovo dokaz da je Nikola Jokić zapravo povređen i da sve vreme igra u bolovima, pošto je malo čudno da nosi rukav na ruci čak i dok gura kofer.

To bi objasnilo zašto je Jokić toliko ispod svog nivoa, posebno kada je šut za tri poena, dok se muči i sa dvojkama.

Izgleda da je Nikola čak i opasno slagao.

-Ne, sve je dobro - bilo je jedino što je Jokić rekao o svom fizičkom stanju tokom ovog plej-ofa.

Ostaje da se vidi kako će Srbin izgledati u narednom meču, ali je jasno da ima problem, hteo to da prizna ili ne.