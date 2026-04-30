Sara Ćirković je posle izazova u ringu pokazala i svoju drugu stranu, onu ženstvenu.

Sa pratiocima na društvenim mrežama podelila je niz fotografija na kojima izgleda zaista sjajno:

Povod za ovako nešto je rođendan mlade bokserke.

Ona je pre svega nekoliko dana pokazala kakav je majstor u ringu.

Sara nedavno nije uspela da osvoji zlatnu medalju na Svetskom kupu u Brazilu, pošto je danas u finalu u Foz do Iguasu u kategoriji do 54 kilograma poražena od Kineskinje Junman Gan rezultatom 3:2.



Sara Ćirković je prethodno na putu do finala pobedila Argentinku Melani Martinez, Brazilku Tati de Žezus, Irkinju Dženifer Lihejn i Vidad Bertal iz Maroka. Srpska bokserka je na turniru u Brazilu osvojila prvu medalju za Srbiju u takmičenjima pod okriljem World Boxinga.



Svetski kup je prilika za osvajanje bodova za World Boxing rang-liste, a ti bodovi imaće ulogu i u kvalifikacijama za Olimpijske igre koje će 2028. godine biti održane u Los Anđelesu.

Očigledno da je Sari trebalo malo oduška posle teških mečeva, pa je rešila da se malo opusti.