Fudbaleri Crvene zvezde su reprezentativnu pauzu u martu dočekali kao prvoplasirana ekipa Superlige Srbije, a velike zasluge za takav rezultat ima i golman crveno-belih Mateus.

Zvezdin Brazilac je u dosadašnjem delu sezone prikazao sjajna izdanja, a to potvrđuje i statistika budući da je u domaćem prvenstvu golman sa najmanje primljenih golova po utakmici.

Status jednog od najboljih golmana Superlige Srbije Mateus potvrđuje neverovatnim prosekom od svega 0.8 primljenih golova po utakmici. Zvezdin čuvar mreže je u dosadašnjem delu prvenstva odigrao 25 utakmica, a podatak da u proseku prima manje od jednog gola po meču najbolje oslikava njegovu dominaciju na golu.

Uz 11 susreta na kojima je njegova mreža ostala netaknuta, Mateus se istakao kao ključan faktor u ekipi Dejana Stankovića, dajući vetar u leđa saigračima u borbi za novi šampionski pehar.

