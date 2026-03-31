Želi rukovodstvo da obezbedi Ćaviju Paskvalu moćan tandem pod košem, a tamošnji Encestando došao je do saznanja da su Džoš Nibo i Mozes Rajt postigli usmeni dogovor sa španskim velikanom.

Renomirani portal napisao je da će američki dvojac paraf na ugovor staviti u junu, što znači da će u Blaugrani žariti i paliti možda i najubojitiji par „petica“ na Starom kontinentu.

Član milanske Olimpije posle teške povrede konačno se vratio u prepoznatljivu formu, dok je košarkaš Žalgirisa ove sezone postao jedan od najboljih visokih igrača u elitnom takmičenju. Uz to, obojica su na vrhuncu – Nibo puni 29, a Rajt 28 godina i od njih se očekuje da dominiraju u narednih četiri ili pet sezona.

Slovenački pasoš bivše zvezde Makabija znatno olakšava Barseloni sastavljanje tima za narednu sezonu, jer ne zauzima mesto stranca u ACB ligi. Takođe, povoljan poreski plan za sportiste koji dolaze iz Italije njegova primanja čini vrlo pristupačnim.

Veseli i Partizan?

Čehu na leto ističe ugovor, i malo je verovatno da će on, Vili Ernangomez i Mustafa Fal ostati na španskom priobalju i naredne sezone. Spekulacije o povratku 35-godišnjaka u Srbiju aktuelne su odavno, međutim deluje da bi sada bila poslednja i idealna prilika da novom epizodom u Beogradu zaokruži bogatu karijeru.

Njegova supruga je iz prestonice Srbije, a nekadašnji miljenik navijača crno-belih nikada nije krio želju da ponovo obuče dres u kom je stekao afirmaciju.

U paru sa Žofrijem Lovernjom probudio bi nostalgiju kod mnogih simpatizera Partizana, a obojica veterana pokazala su da mogu još mnogo toga da ponude na vrhunskom nivou. Uz još jednog perspektivnog centra, mogla bi to da bude vrlo lepa družina u reketu.