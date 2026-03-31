Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je nekoliko fotografija sa prijateljskog ručka na kojem su se zvaničnici te kuće fudbala i UEFA sastali sa najboljim teniserom svih vremena Novakom Đokovićem. Novak će prisustvovati utakmici u Zenici protiv selekcije Italije.

Ovom prigodnom događaju prisustvovali su Vico Zeljković, predsednik FSBIH, kao i čelni čovek UEFA Aleksandar Čeferin.

Uz njih, u društvu su bili još predsednik Fudbalskog saveza Italije Gabrijele Gravina, kao i generalni sekretar UEFA Zoran Laković, te Đorđo Marketi.

- Kao i jedan od najvećih sportista svih vremena, teniser Novak Đoković. Ovom prilikom razmijenjeni su i prigodni pokloni.Dolazak predsjednika UEFA još jednom potvrđuje značaj predstojećeg susreta Bosne i Hercegovine i Italije, koji je na programu večeras u Zenici - završeno je saopštenje FSBIH.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Italije na programu je od 20.45.