Novak Đoković je neočekivano eliminisan već u drugom kolu mastersa u Rimu. Najbolji teniser svih vremena je izgubio od Hrvata Dina Prižmića sa 2:1 u setovima i tako već posle prvog meča završio učešće na turniru koji je osvajao u šest navrata.

Srpski igrač nije bio na terenu dva meseca i pauza je i te kako ostavila trag. Dobro je Đoković počeo meč i ubedljivo dobio prvi set, ali je u nastavku usledio veliki pad, što je Prižmić iskoristio i došao do najveće pobede u karijeri.

Ovaj poraz još više boli pošto je Novak ostao bez prilike da obori jedan od najvažnijih rekorda Rafaela Nadala. Legendarni Španac je u karijeri ostvario 70 pobeda na ovom turniru, a Đokoviću su nedostajala tri trijumfa kako bi oborio rekord najvećeg rivala. Ipak, Srbin je odmah poražen, pa je ostao na 68 pobeda u italijanskoj prestonici.

Posle meča je Đoković saopštio da neće braniti titulu u Ženevi, tako da na Rolan Garos ide sa samo jednim odigranim mečom na šljaci. Drugi grend slem sezone počinje 24. maja, pa ostaje da se vidi kako će Novak izgledati u Parizu.