Najbolji teniser svih vremena nije igrao od mastersa u Indijan Velsu, kada je u osmini finala poražen od Britanca Džeka Drejpera.

Đoković će danas odigrati prvi meč na šljaci ove godine, a protivnik u drugom kolu Rima mu je Dino Prižmić. Biće to drugi međusobni duel Srbina i Hrvata, a prethodni je pripao osvajaču 24 grend slem titule na startu Australijan opena 2024.

Nije Novaku bilo baš lako na tom meču, a bukmejkeri smatraju da će i sada imati poteškoće. Naime, kvota da će Đoković pobediti iznosi čak 1.50, dok koeficijent na trijumf mladog hrvatskog tenisera iznosi 2.55.

Dakle, Srbin jeste favorit na ovom meču, ali ne veliki, što predstavlja iznenađenje, s obzirom na to da je reč o ranoj fazi turnira.

Novak je propustio masterse u Majamiju, Monte Karlu i Madridu, a sada će u prestonici Italije imati za cilj da povrati takmičarski ritam pred Rolan Garos koji počinje 24. maja.

Ukoliko savlada Prižmića, Đoković će u sledećoj rundi igrati sa Igom Amberom ili Vitom Koprivom.