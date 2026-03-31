Izabranici selektora Igora Matića savladali su u poslednjem kolu elit runde kvalifikacija za Prvenstvo Evrope selekciju Švajcarske – 2:0 (1:0) i na taj način, kao jedna od četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije, uspeli da izbori odlazak na samit najboljih kadetskih selekcija sveta koji se u novembru održava u Kataru. Priliku da ostvare dupli uspeh, plasman i na Prvenstvo Evrope, kadeti su propustili u prethodnom kolu kada su poraženi od Belgije, ali ostaće zapisano da je ova generacija naših igrača, prva od 1985. godine koja pakuje kofere za učešće na Prvenstvu sveta! Koliko je taj podatak značajan govori činjenica da je do sada odigrano čak 20 Svetskih prvenstava za igrače do 17 godina.

STRELCI: 0:1 Anokić 14. 0:2 Milvud 87. Sportski centar „Mladost“ u Pančevu. Sudija: Tom Oven (Vels).

ŠVAJCARSKA: Kunat, Kakor, Onuzulike, Ponik, Gigon (58. Ogbodu), Smajić, Azemi (77. Vogt), Izguierdo (70. Srejić), Bajraktar (58. Gunjević), Okran, Visner (70. Zurmule). Selektor Masimo Rico

SRBIJA: V. Popović, Davidov, Marinković, M. Popović, Strika, Matanović (90. Antić), Anokić (90. Pejović), Baucal, Đokić (58. Milvud), Vajagić (85. Samardžić), Fekete. Selektor Igor Matić

Srbija je dobro ušla u meč i nije dugo čekala na radost. Igrao se 15. minut kada je Anokić uputio precizan udarac sa ivice šesnaesterca i pogodio ugao gola švajcarske reprezentacije. Do kraja poluvremena priliku da poveća vođstvo imao je Fekete u 22. minutu kada je izbio sam ispred gola Švajcarske, a pred sam smiraj prvog dela i Baucal je mogao da postigne gol, posle lepog skoka i udarca glavom.