Golman Crvene zvezde, Brazilac Mateus, pruža zapažene partije u aktuelnoj sezoni, što potvrđuju i statistički parametri koji ga svrstavaju među najpouzdanije pojedince u timu. Pored velikog broja ključnih intervencija, brazilski čuvar mreže se nalazi na pragu značajnog dostignuća kada je reč o broju mečeva bez primljenog gola.
Tokom tekuće takmičarske godine Mateus je nastupio na 45 utakmica i u 19 navrata uspeo da sačuva mrežu tokom svih 90 minuta. Već na narednom meču protiv Vojvodine, koji će crveno-beli odigrati u subotu od 17 časova, imaće priliku da dodatno unapredi učinak i upiše 20. utakmicu bez primljenog pogotka, takozvani klin-šit.
-Pokazao je Mateus u svim takmičenjima u sezoni 2025/26 da poseduje kvalitet, kako na domaćoj, tako i na evropskoj sceni, gde je imao zapažena izdanja. Golman naše ekipe je 11 puta ostao nesavladan u Superligi Srbije, pet puta u Ligi Evrope, jednom u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kao i dva puta u Kupu Srbije, čime je dao izuzetan doprinos stabilnosti ekipe i ostvarenim rezultatima - poručili su iz Crvene zvezde, pa dodali:
-Sigurnost na golu tokom svih 90 minuta i pravovremene reakcije u ključnim momentima izdvajaju Mateusa kao jednog od najvažnijih oslonaca ekipe u ovoj sezoni, a već na narednom meču protiv Vojvodine uz podršku zvezdaša, imaće priliku da dodatno potvrdi kontinuitet sjajnih partija i zabeleži novu utakmicu bez primljenog gola.
