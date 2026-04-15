Golman Crvene zvezde, Brazilac Mateus, pruža zapažene partije u aktuelnoj sezoni, što potvrđuju i statistički parametri koji ga svrstavaju među najpouzdanije pojedince u timu. Pored velikog broja ključnih intervencija, brazilski čuvar mreže se nalazi na pragu značajnog dostignuća kada je reč o broju mečeva bez primljenog gola.

‍Tokom tekuće takmičarske godine Mateus je nastupio na 45 utakmica i u 19 navrata uspeo da sačuva mrežu tokom svih 90 minuta. Već na narednom meču protiv Vojvodine, koji će crveno-beli odigrati u subotu od 17 časova, imaće priliku da dodatno unapredi učinak i upiše 20. utakmicu bez primljenog pogotka, takozvani klin-šit.