Fudbaleri Arsenala Deklan Rajs, Bukajo Saka, Jurijen Timber, Martin Edegor i Rikardo Kalafjori neizvesni su zbog povreda za revanš meč četvrtfinala Lige šampiona protiv Sportinga.

Britanski mediji su preneli da su Rajs, Saka, Timber, Edegor i Kalafjori propustili jučerašnji trening londonskog kluba.

-Ne želim da ulazim u detalje. Moramo da sačekamo do sutra ujutru da bi mogli da donesemo pravu odluku. Možda će jedan od njih da bude spreman, videćemo sutra. Rajs je odigrao mnogo utakmica ove sezone, to je deo problema. On će pokušati da učini sve što može da bi igrao sutra. To je sigurno - izjavio je menadžer Arsenala Mikel Arteta, preneo je zvanični sajt londonskog kluba.

Revanš utakmica četvrtfinala elitnog takmičenja između Arsenala i Sportinga na stadionu Emirejts biće odigrana večeras od 21 čas. U prvom duelu, koji je odigran prošle nedelje u Lisabonu, bilo je 1:0 za londonski klub.