Menadžer Bornmuta Španac Andoni Iraola napustiće engleski fudbalski klub na kraju sezone, saopšteno je danas.

Iraola (43) je preuzeo Bornmut 2023. godine. Španski stručnjak je ranije trenirao Rajo Valjekano, Mirandes i AEK iz Larnake.

-Bila mi je čast da treniram Bornmut i ponosan sam na ono što smo zajedno postigli. Zahvalan sam igračima i članovima kluba sa kojima sam radio. Navijači su pokazali fantastičnu podršku timu i meni i na tome ću im uvek biti zahvalan. Osećam da je ovo pravi trenutak da se povučem - rekao je Iraola, preneo je engleski klub.

Bornmut se trenutno nalazi na 11. mestu na tabeli Premijer lige sa 45 bodova, a više od četiri meseca ne zna za poraz u najjačoj ligi sveta. Klub sa juga Engleske ove sezone uzeo je skalp nekim od najvećih klubova, poput Arsenala nedavno kada mu je trijumfo na Emirejtsu ugrozio već viđenu titulu u vitrinama. U tekućem ciklusu Premijer lige padali još i Liverpul, to jest ne baš reprezentativni Totenhem ove sezone - dvaput.

Ono što će najviše ostati u srcima navijača tokom Iraolinog mandata jesu klupski rekordi po broju osvojenih bodova u Premijer ligi, odnosno razvoj i valorizacija mladih igrača. Fudbaleri kao što su Semenjo, Hojsen, Zabarnji, Kerkez i drugi afirmisali su se pod njegovim vođstvom i prodajom u klub uneli više od 200 miliona evra.