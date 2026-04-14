Finski košarkaš Mika Murinen mogao bi uskoro da postane član Univerziteta Severna Karolina.

Iako je početak ere Majkla Melouna doneo i loše vesti, pre svega odlazak talenta od pet zvezdica Dilana Minga, izgleda da bi "Tar Heels" mogli brzo da uzvrate udarac na tržištu.

U centru pažnje je Mika Murinen, 208 cm visoki krilni centar koji je dobar deo tekuće sezone proveo grejući klupu Partizana.

Dodatno ulje na vatru dolila je misteriozna objava na društvenim mrežama.

Trener AAU ekipe RWE, Kem Vajlder, reagovao je na potpis Neoklisa Avdalasa rečima:

- Neću da kažem ko još dolazi u UNC... ali 'Tar Heels' su se vratili.

Kako je upravo Vajlder trenirao Murinena, navijači su brzo povezali stvari – i uvereni su da je baš on sledeće veliko ime koje stiže u Čapel Hil.

Murinen važi za talenta od četiri zvezdice i bio bi ogromno pojačanje za ekipu koja ostaje bez Kejleba Vilsona, koji odlazi u NBA.

Pored Severne Karoline, interesovanje za mladog Finca su pokazali i Mičigen, Arkanzas, Djuk, Indijana, Kentaki i NC Stejt.