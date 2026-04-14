Barselona je u Madridu slavila sa 2:1, ali Atletiko ide dalje zbog pobede od 2:0 u prvom meču. PSŽ je baš kao i u prvoj utakmici, savladao Liverpul sa 2:0 na Enfildu.

Barselona je povela u četvrtom minutu, kada je grešku odbrane Atletika iskoristio Lamin Jamal. Loptu je u prostor poslao Feran Tores, a Jamal je zatim lako savladao golmana Huana Musu.



Katalonski tim je do drugog pogotka i rezultatskog izjednačenja u dvomeču stigao u 24. minutu. Asistenciju pred gol uputio je Dani Olmo, a precizan udarac u desni ugao je uputio Tores.



Samo minut kasnije Barselona je imala šansu da povede sa 3:0, nakon što se sam pred golom našao Fermin Lopes, čiji je udarac glavom u poslednjem trenutku zaustavio golman Muso.



Muso je prilikom intervencije kopačkom zakačio Lopesa po licu, posle čega je mladi španski fudbaler počeo da krvari.



Utakmica je nakon kraće pauze nastavljena, a madridski tim je u 31. minutu posle kontranapada smanjio na 2:1.



Markos Ljorente je uputio loptu ka Ademoli Lukmanu, koji se našao sam pred golmanom Đoanom Garsijom i lako ga savladao.



Barselona je u 55. minutu mogla do trećeg pogotka, nakon što je asistenciju Gavija iskoristio Tores. Ipak, posle reakcije iz VAR sobe gol je poništen zbog ofsajda u kojem se našao Tores.



Katalonski tim je kao i u prvom meču ostao sa igračem manje, ovog puta crveni karton je u 79. minutu pokazan Eriku Garsiji zbog prekršaja koji je napravio nad Aleksanderom Serlotom.



Garsija je prekršaj napravio kao poslednji igrač u odbrani, pa je tako Barselona na isti način kao i u prvom meču ostala sa desetoricom na terenu.



Do kraja meča Barselona je pokušavala da dođe do produžetaka, u osam minuta sudijske nadoknade najbolje šanse za goste imao je Ronald Arauho, ali promene rezultata nije bilo.



Atletiko Madrid će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između Arsenala i Sportinga. Prvi meč u Lisabonu završen je pobedom Arsenala sa 1:0.

Vodeći gol za PSŽ postigao je Usman Dembele, koji je u 72. minutu uputio precizan šut sa ivice kaznenog prostora.



Isti igrač je postavio i konačan rezultat u prvom minutu sudijske nadoknade, kada je iskoristio asistenciju Bredlija Barkole, izašao sam pred golmana Giorgija Mamardašvilija i poslao loptu kroz noge čuvara mreže Liverpula.



PSŽ, koji brani titulu prvaka Evrope, u polufinalu čeka pobednika dvomeča između Bajerna i Real Madrida. Prvi meč u Madridu završen je pobedom bavarskog kluba 2:1.



Revanš mečevi između Arsenala i Sportinga, odnosno Bajerna i Real Madrida, na programu su u sredu od 21.00.

ATLETIKO MADRID - BARSELONA 1:2 (1:2)

Stadion: Metropolitan (Madrid)

Sudija: Klermon Turpan (Francuska)

LIVERPUL - PSŽ 0:2 (0:0)

Stadion: Enfild (Liverpul)

Sudija: M. Marijani (Italija)

Kraj! PSŽ i Atletiko su u polufinalu Lige šampiona!

90+6 - Arauho propušta veliki priliku za Barselonu. Imali su sreće domaći fudbaleri.

90+2 - Gooool! PSŽ stiže i do drugog pogtka, opet Dembele!

90. minut - Osam minuta nadoknade u Madridu.

85. minut - Na Enfildu je sve rešeno, a može li Barsa do gola koji bi joj doneo produžetke?

80. minut - Barselona opet ostaje sa igračem manje. Erik Garsija je bio poslednji igrač odbrane, fauluirao je Serlota, Turpan je gledao VAR i pokazao Garsiji put u svlačionicu.

73. minut - Goooool! PSŽ vodi, strelac je Dembele i verovatno otklanja sve dileme!

65. minut - Penal za Liverpul! Pao je Aleksis Makalister, sudija je pokazao na belu tačku! Blag kontakt je bio. Ništa od penala, odluka je preinačena. Mauricio Marijani je pogledao sve na monitoru i odlučio da nema penala za Liverpul.

61. minut - Šansa za PSŽ! Međutim, sve i da je Ašraf Hakimi postigao pogodak, bio bi ofsajd. Bilo ga je u začetku akcije, a svakako je Mamardašvili izašao kao pobednik.

55. minut - Goooool! Barselona vodi 3:1, strelac je Feran Tores! Ipak ništa od gola, poništen je zbog ofsajda!

53. minut - Kontra Atletika, Lukman je tukao, lopta završava pored gola.

51. minut - Rezervisaniji start drugog poluvremena u Madridu.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

45. minut - Poluvreme, Barselona vodi 2:1, miruju mreže na Enfildu.

40. minut - Olmo je pao u kaznenom prostoru, tražio penal, ali Turman mu pokazuje da se pridigne.

33.minut: Mo Salah je ubacio sa desnog boka, bio mu je to prvi kontakt i - nastao je karambol. Pokušao je Miloš Kerkez iz peterca, odbranio mu je Safonov, a onda je očistio Markinjos.

31. minut - Goooool! Lukman smanjuje na 1:2 iz prve velike prilike za Madriđane! Atletiko opet ima prednost u ukupnom skoru!

29. minut - Ponovo je Muso spasao Atletiko. Barselona dominira u prvih pola sata.

28.minut: Iznose na nosilima Iga Ekitikea, u bolovima je napadač Liverpula. Bandažirano mu je koleno. Salah je ušao umesto njega.

25. minut - Nova glupost Lenglea, Fermin je imao ogromnu šansu, brani Muso.

24. minut - Goooool! Barselona stiže i do drugog pogotka, Tores je strelac. Barsa je već poništila prednost Atletika!

18.minut - Hviča Kvarachelija je pronašao Usmana Dembelea, a on pokušao makazicama da matira domaćina, nije uspeo.

9. minut - Serija grešaka na obe strane u Madridu.

6.minut - Gori Enfild! Liverpul se približio golu, iznudio je korner i počela je nesnosna buka. Aleksander Isak je šutirao pravo u Safonova.

4. minut - Goooool! Barselona već vodi, strelac je Jamal posle velike greške Lenglea! Početak koji obećava.

1.minut - Utakmice su počele!

19.59 - PSŽ je nastavio da bude streptomicin za engleske klubove i lako je savladao Liverpul u prvom susretu.

19.57 - Atletiko je u prvoj utakmici kaznio Barsu za svaku grešku i slavio golovima Alvareza i Serlota. "Jorgandžijama" je posao bio znatno olakšan kada je Kubarsi pred kraj prvog poluvremena dobio crveni karton.

19.55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen revanš utakmicama četvrtfinala Lige šampiona. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Madrida i Liverpula.