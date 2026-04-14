Aktuelni prvak Evrope Fenerbahče produžio je saradnju sa Evroligom. Istanbulski klub obavezao se potpisom sa ovom organizacijom na učešće narednih 10 godina.

Grčki portal „Eurohoops“ objavio je tekst u kom je objašnjeno da je branilac trofeja Evrolige uveliko započeo taj proces, a da ratifikacija, odnosno formalizacija ugovora treba da bude obavljena na narednom sastanku Borda Evrolige.

U tom tekstu objavljeno je da je saradnja nastavljena na istom sastanku na kom je odlučeno da Evroliga naredne sezone bude u istom formatu kao i ove. To znači – 20 timova, 38 kola ligaške faze, šest mesta za direktan plasman u plej-of i još četiri za plej-in, kao što je to već neko vreme slučaj u NBA šampionatu.