Evroliga je u utorak zasedala i donela odluku o tome kako će takmičenje izgledati u sezoni 2026/2027.

Kako javlja grčki SDNA, format takmičenja će ostati isti naredne sezone – 20 timova će igrati 38 mečeva regularne sezone (19 kod kuće, 19 u gostima).

Iako se očekivalo da ćemo imati neke nove informacije u ovom pogledu, Evroliga nije otkrivala sastav timova za narednu sezonu.

- Ono što još treba razjasniti u bliskoj budućnosti jeste koje će ekipe činiti traženi sastav od 20 timova. Na primer, Asvel je već ‘otpisan’, Monako je pod velikim pritiskom zbog finansijskih problema, dok Real Madrid i Fenerbahče još nisu potpisali nove ugovore sa Evrolige. Stoga će u narednih nekoliko meseci biti konačno formiran i sastav lige od 20 timova za predstojeću sezonu - piše SDNA.

Srpski predstavnici Crvena zvezda i Partizan će u narednoj sezoni imati garantovano mesto u Evroligi.