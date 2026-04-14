Barselona vodi 2:1 protiv Atletiko Madrida u revanš meču četvrtfinala Lige šampiona, a užasan momenat desio pri vođstvu Katalonaca od 2:0, kad je golman Muso zakačio Fermina Lopeza kopačkom u lice.



Jamal je prethodno sjajno centrirao s desne strane, pogodio Fermina Lopeza, koji je šutirao, ali je Muso uspeo da mu odbrani. Posle toga je Fermin pao i licem je naleteo na kopačku golmana Atletika, pa je ostao da leži prekriven krvlju. Scena je bila jeziva. Srećom nakon nekoliko minuta prekida Lopez je došao sebi i nastavio igru.







